Турция выиграла тендер на поставку 4 корветов флоту Пакистана — Джаникли

Турция выиграла тендер на поставку 4 корветов пакистанскому флоту, что станет самой крупной экспортной поставкой в истории турецкой оборонной промышленности, заявил министр обороны Нуреттин Джаникли в четверг.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Черногории, где министр обороны находится с официальным визитом.

В мае 2017 года оборонные компании Турции и Пакистана подписали соглашение о строительстве на верфи в городе Карачи четырёх турецких корветов класса «Ада» в рамках проекта MİLGEM.

В настоящее время ВМС Турции используют четыре корвета класса «Ада».