AliExpress запустила онлайн-площадку китайского маркетплейса Taobao в России

AliExpress в России запустила в тестовом режиме канал с товарами китайского маркетплейса Taobao, говорится в сообщении компании.

Taobao является одной из крупнейших торговых площадок китайской Alibaba Group. С запуском тестового режима маркетплейс впервые вышел за пределы китайского рынка, где его оборот составляет более 400 миллиардов долларов США в год.



«Для покупателей на первом этапе доступны около 3 миллионов наиболее популярных товаров из самых востребованных категорий: одежда, товары для детей и аксессуары для техники, что составляет около 10% от всего товарного наполнения AliExpress. При этом ассортимент не будет пересекаться с товарным наполнением AliExpress и будет постоянно расширяться на миллионы товаров ежемесячно», — сообщает AliExpress в России.



Сроки доставки для покупок c Taobao составят от 8 дней для крупных российских городов.



Доставкой товаров займётся логистическая компания Cainiao, которая входит в Alibaba Group.



Taobao — торговая онлайн-площадка, основанная в 2003 году. Также входит в Alibaba Group.