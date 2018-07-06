Дополнительные пошлины США на товары из Китая вступили в силу

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 34 миллиарда долларов США, вступило в силу с 6 июля.

Как заявил ранее лидер США, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения Вашингтона, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 миллиардов долларов в год.

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Торговая война

Обострение противоречий произошло вскоре после того, как Китай и США, казалось бы, добились определённого прогресса на переговорах по устранению торгового дисбаланса. С 17 по 18 мая в Вашингтоне прошли двусторонние консультации, в ходе которых был достигнут консенсус по вопросу принятия мер, направленных на ослабление экономической напряжённости между двумя странами. Китайские представители тогда подтвердили готовность увеличить объёмы закупок американских товаров.

Затем в начале июня последовал визит в Китай американского министра торговли Уилбура Росса. Пекин охарактеризовал переговоры с участием Росса как позитивные и способствующие «конкретному прогрессу». Тем не менее уже через полторы недели после этого Трамп объявил, что утвердит введение 25-процентных пошлин на товары из Китая на общую сумму 50 миллиардов долларов. При этом часть из этих таможенных сборов применительно к продукции на сумму в 34 миллиарда долларов начинает взиматься уже сейчас, а сроки применения аналогичных пошлин к ещё 284 наименованиям китайской продукции на сумму 16 миллиардов долларов пока не уточняются.

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведённая в рамках программы научно-технического развития «Сделано в Китае — 2025». Как пояснили в аппарате Роберта Лайтхайзера, представителя США на торговых переговорах, в список вошли 1.102 отдельные тарифные позиции — пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

Ответные меры Китая

В ответ на действия Трампа власти Китая предупредили, что зеркально введут с 6 июля пошлины на сумму 34 миллиарда долларов на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты из США. В перспективе сумма этих сборов должна достичь 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что дата введения пошлин на другие категории товаров из этой страны станет известна позже.

При этом Пекин неоднократно подчёркивал, что не заинтересован в увеличении пошлин на продукцию и услуги из Соединённых Штатов и никогда не будет выступать в качестве инициатора их введения. Как сообщили в среду в комитете по таможенному регулированию при Госсовете КНР, власти Китая «никогда не нанесут удар первыми, это исключено».

Между тем, как утверждает газета The Wall Street Journal, позиция председателя КНР Си Цзиньпина «делает более вероятной болезненную схватку». Согласно данным издания, лидер Китая на состоявшейся 21 июня закрытой встрече с примерно 20 главами преимущественно американских и европейских транснациональных корпораций сигнализировал о готовности « нанести удар» в ответ на вводимые Соединёнными Штатами пошлины. В соответствии с информацией The Wall Street Journal, Си Цзиньпин является сторонником жёсткого подхода к протекционистским решениям США в сфере экономики.

Возможные последствия

Со своей стороны газета The Washington Post не исключает, что уже в ближайшее время может развернуться «беспрецедентная торговая битва двух крупнейших экономик мира».

«<...> Аналитики опасаются, что этот конфликт может потрясти рынки, парализовать торговлю и подорвать связи между Соединёнными Штатами и Китаем в то самое время, когда администрация [Трампа] стремится заручиться сотрудничеством со стороны Пекина применительно к Северной Корее», — пишет издание. По прогнозу газеты, «исход противостояния предсказать невозможно, так как ни одна из сторон не собирается сдаваться».

Обеспокоена вероятной угрозой для мировой экономики и газета The New York Times. «В то время как администрация Трампа вводит пошлины в отношении и союзников, и соперников, провоцируя широкие ответные меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряжённости, которая может затруднить экономическое развитие», — указывает газета.

В свою очередь китайские эксперты считают, что позиция США неблагоприятна для самих американцев, а такая тарифная политика может привести к глобальной торговой войне. «В конечном итоге пострадают сам американский бизнес и потребители на внутреннем рынке страны, — приводит газета China Daily слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна. — Учитывая количество торговых трений, в случае недостижения компромисса под угрозу будет поставлена вся система мировой торговли».

«Очень жаль, что американское правительство пошло против своих обязательств перед ВТО [Всемирная торговая организация], в результате чего угрожает всей мировой торговле», — приводит издание слова члена Ассоциации международной торговли КНР Ли Юна. Этот специалист также отметил, что действия Соединённых Штатов «вызывают недовольство и гнев людей по всему миру».

Не только Китай

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25 процентов и 10 процентов соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к началу полномасштабной трансатлантической торговой войны. В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввёл пошлины в 25 процентов на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объём экспорта которой составляет 2,8 миллиарда в год.

Тем не менее Трамп, судя по всему, приостанавливать торговые битвы в настоящее время не собирается. Как заявил на днях в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома, Евросоюз в сфере торговли, вероятно, оказывает на США негативное влияние, которое можно сопоставить с ущербом, причиняемым Китаем. «Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, просто меньше, — убеждён Трамп. — То, что они делали с нами, это ужасно».