Twitter за 2 месяца закрыл более 70 миллионов подозрительных аккаунтов

Руководство социальной сети Twitter заблокировало за два прошедших месяца более 70 миллионов подозрительных аккаунтов с целью сократить распространение ложной информации на платформе. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, с октября 2017 года темп блокировки пользователей в социальной сети увеличился вдвое, а в последние месяцы ежедневно блокируется более 1 миллиона аккаунтов.

Как сообщает газета, кампания Twitter против интернет-ботов набирает обороты несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети. По мнению вице-президента платформы Дела Харви, «свобода слова уже не так важна, если люди не чувствуют себя защищёнными».

В мае социальная сеть анонсировала изменения своих алгоритмов для отслеживания нарушений. По данным газеты, на следующей неделе компания сделает новое заявление, касающееся данной инициативы.

Ранее на слушаниях по вопросу вмешательства России в выборы США представители Twitter рассказали, что в 2016 году заблокировали более 200 аккаунтов, которые были связаны с Россией и нарушали правила, распространяя политическую рекламу.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер уже предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.