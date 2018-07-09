В Турции создан госорган для контроля атомной сферы

Правительство Турции создало новый государственный орган, который будет заниматься регулированием и контролем атомной сферы республики. Об учреждении Организации по регулированию атомной сферы говорится в тексте правительственного указа, опубликованного в понедельник в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

В сферу полномочий органа входит защита населения и контроль за всеми аспектами, так или иначе касающимися деятельности предприятий атомной сферы. Это регулирование промышленных предприятий, АЭС, учреждений, занимающихся ядерными исследованиями и добычей материалов для энергетики или медицины. Организация будет заниматься вопросами хранения ядерного топлива, его утилизации, устанавливать допустимую норму получаемой радиации для сотрудников атомных предприятий, участвовать в лицензировании объектов и предприятий, регулировать меры безопасности на атомных объектах.

Указ также закрепляет необходимость отчислений на работы по утилизации ядерных отходов со всех работающих на территории Турции АЭС. Выплаты будут производиться на специальные счета агентства в размере 0,15 долларов США с каждого кВ/ч произведённой электроэнергии.

В число сотрудников организации войдут около 200 человек административного персонала и 120 — специалистов-ядерщиков, инженеров, физиков, технических работников. Указ также регламентирует переход в новый орган сотрудников Агентства по атомной энергии Турции и передачу организации ряда прав и полномочий агентства, в том числе по международным соглашениям. Кроме того, регулятор будет назначать уполномоченных на предприятия для реализации задач по контролю и в другие государственные институты и министерства — для координации работы в обычных условиях или при ЧП.

Формально атомный регулятор начнёт работу с момента принятия президентом присяги 9 июля в здании парламента, где в должность главы государства вступит Реджеп Тайип Эрдоган, который бел переизбран на выборах 24 июня.