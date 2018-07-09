Сбербанк планирует открыть центр исламской экономики

Сбербанк высказал заинтересованность в создании Российского центра исламской экономики в Татарстане. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил президент республики Рустам Минниханов в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

«Интерес Татарстана и интерес Сбербанка в этом есть. Есть полная поддержка наших коллег — Исламский банк развития и другие структуры, но точную дату [создания] я не могу назвать, нам необходимо все эти вопросы ещё согласовать с Центральным банком России. Там есть группа, которая координирует эту работу, я уверен, в ближайшее время это состоится», — сказал президент Татарстана.

По мнению Минниханова, исламский банкинг является новым инструментом, который поможет привлекать в регион финансы.

«Мы должны использовать все возможности, сегодня доступ к финансам в связи с санкциями, к сожалению, ограничен, многие наши инвесторы нуждаются в разных инструментах. Исламские финансы — это <...> другие требования, другие стандарты, и многие европейские страны активно используют эти инструменты. Я думаю, что это дополнительное подспорье для тех, кто будет привлекать финансы», — отметил глава Татарстана.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана в мае этого года обсуждали создание Российского центра исламской экономики, который будет работать по ряду направлений: халяль-медицина, халяль-туризм, халяль-продовольствие, IT-халяль и исламская экономика.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, в частности, запрещены ссудные проценты и финансовые спекуляции. Ислам запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.