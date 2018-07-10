Более 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за рубежом, а с учётом сезонных работ — около 9 из 26 миллионов человек трудоспособного возраста, сообщает министерство социальной политики Украины.

«Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растёт, особенно у ближайших соседей — Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы», — считает заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская.

По информации СМИ, Нацбанк Польши уже спрогнозировал, что в ближайшие три года в страну будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно. В польском правительстве готовят изменения в законодательство, которые облегчат получение разрешений на работу для украинцев и даже посодействуют в открытии собственных фирм в связи с тем, что рынок труда Польши испытывает нехватку рабочих рук.

По данным Нацбанка, за первый квартал 2018 года в Украину по официальным каналам (банковские счета и платёжные системы) поступило 2,6 миллиарда долларов, что на 34 процента больше, чем в 2017 году.

В то же время многие специалисты считают, что в нынешних условиях денежные переводы трудовых мигрантов серьёзно поддерживают экономику Украины.

Большая часть денежных переводов была осуществлена из Польши и России. За первый квартал 2018 года из Польши в Украину поступило 865 миллионов долларов, а из России — 300 миллионов долларов.

По словам украинского экономиста Александра Охрименко, существенно вырос приток частных валютных переводов также из Чехии, Германии, Италии и даже Турции и ОАЭ. Из США за первый квартал 2018 года в Украину поступило 192 миллионов долларов от украинских мигрантов, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Чтобы остановить рост трудовой миграции, нужно подтягивать уровень зарплат на Украине до европейского, опираясь при этом на рост производительности экономики», — заявил экс-министр экономики, председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Он привёл размер зарплат в ряде европейских стран, которые выше украинских. Например, средняя зарплата в Польше в 2017 году была 50,8 тысыч злотых (около 13,5 тысяч долларов) в год, в Португалии — 17 тысяч евро в год, в Испании — 28 тысяч евро в год. «А у нас, исходя из данных Госстата, меньше 100 тысыч гривен за год (около 3.850 долларов в год)», — отметил Данилишин.

Для роста доходов населения необходимо, по его словам, добиться стабильно высоких темпов экономического роста — 3,5-5 процента прироста ВВП за год. «Надо сосредоточиться на создании достойных рабочих мест, укреплять институты власти, создавать условия для повышения уровня занятости, повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи», — считает глава совета НБУ.

При этом он напомнил, что в стране пока ещё сохраняется безработица. Её уровень среди экономически активного населения в первом квартале этого года составил 9,7 процента, а среди населения трудоспособного возраста —10 процентов.