Китай выделит арабским странам $20 миллиардов на экономическое развитие

Китай откроет кредитную линию объемом 20 миллиардов долларов нуждающимся в экономической реконструкции арабским странам, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.



«Я хочу объявить, что китайская сторона учредила «Целевую программу развития промышленности и экономической реконструкции», по которой предоставит кредит объемом в 20 миллиардов долларов на укрепление сотрудничества со странами, нуждающимся в реконструкции», — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 8-й встречи министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества, который пройдёт в Пекине 10 июля.



Он добавил, что программа нацелена на продвижение эффективных и полезных проектов, которые должны реализовываться в соответствии с принципами коммерциализации.