Необходимо возобновить проект по ядерному топливу с Россией — министр энергетики Украины

Киев намерен возобновить совместные проекты с Москвой в области атомной энергетики, в том числе проект по строительству завода по производству ядерного топлива для АЭС, украинская сторона предложила провести в связи с этим встречу в Брюсселе, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова.



«Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства твэл (тепловыделяющих элементов — ред.), предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля 2018 года», — говорится в опубликованном на сайте «Экономической правды» тексте письма.



Украинский концерн «Ядерное топливо» и топливная компания Росатома ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по сооружению завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области Украины. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству завода, украинской стороной также не было осуществлено финансирование проекта.

В 2015 году Украина приняла решение прекратить проект из-за аннексии Крыма и поддержки Россией сепаратистов на востоке страны.

