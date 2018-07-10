Поездки белорусов в Турцию в 2017 году увеличились на 142%

В январе-мае 2018 Турцию посетили более 11 миллионов туристов

Самым популярным направлением у белорусских туристов в 2017 году стала Турция. Об этом в понедельник сообщил Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат).

По данным ведомства, 727 тысяч белорусов выехали на отдых за границу в 2017 году, что на 46 процентов больше по сравнению с 2016 годом.

Лидером по популярности в прошлом году стала Турция, которую посетили 140 тысяч белорусов — на 142 процента больше чем в 2016 году, когда страну посетили всего 57,7 тысяч граждан Беларуси. Показатель 2017 года является рекордным количеством белорусских туристов в Турции за один календарный год.

19,3 процента от общего количества белорусов, выехавших из страны в 2017 году, выбрали отдых в Турции.

На втором месте оказался Египет, который посетили 123 тысячи граждан Беларуси, а замкнула тройку лидеров Болгария — 62 тысячи.