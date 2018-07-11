Украинские туристы снова застряли в Турции из-за технических проблем с самолётом

Украинские туристы не могут вылететь из аэропорта турецкой Анталии, также задерживается рейс из Киева в Египет, сообщил украинский телеканал «Прямой».



«В аэропорту Анталии 170 украинских туристов не могут вернуться домой. По словам пассажиров, туроператор уже трижды сменил авиаперевозчика. Людям выдали посадочные документы на рейс Anda Air, но на борт самолета пассажиров не допускают. Ни водой, ни питанием пассажиров не обеспечили», — сообщает сайт телеканала в среду.



Сообщается, что ситуацию с туристами прокомментировала представитель пресс-службы туроператора «Join Up!» Екатерина Резниченко. «Хотим в первую очередь извиниться перед туристами за такую ​​задержку… туроператор обеспечил людей и питанием, и напитками», — подчеркнула она.



Резниченко рассказала, что рейс должен был вылететь этой ночью, когда туристов привезли в аэропорт, однако авиакомпания Anda Air заявила, что рейс не может быть выполнен вовремя, поскольку им нужно дополнительное время, чтобы решить свои технические проблемы с самолетом и рейс перенесли на вечер среды, туристов должен забрать другой самолет.



Также телеканал сообщает, что в международном киевском аэропорту «Борисполь» уже на несколько часов задерживается рейс в Египет, представитель туроператора сообщил пассажирам, что сломался трап.