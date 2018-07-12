Товарооборот между Турцией и Россией в январе-мае вырос на 46,2%

Турецкий экспорт в Россию вырос более чем на 60 процентов

Товарооборот между Турцией и Россией вырос на 50% в январе-апреле

Оборот внешней торговли между Турцией и Россией в январе-мае 2018 года вырос на 46,2 процента в годовом выражении и составил 11,387 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из России в Турцию составил 9,731 миллиарда долларов (рост на 44,6 процента), импорт РФ из Турции — 1,656 миллиарда долларов (рост в 1,6 раза).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчётный период выросла до 4,2 процента с 3,5 процента годом ранее.

Ранее Ассамблея экспортёров Турции (TİM) сообщала, что лидером турецкого экспорта в Россию в первые пять месяцев года стал сельскохозяйственный сектор, далее следует продукция автопрома Турции, продукция химической промышленности, готовая одежда и иная продукция текстильной промышленности и продукция кожевенной отрасли.