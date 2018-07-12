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Турция примет меры по снижению инфляции до однозначного показателя – министр казначейства и финансов Албайрак

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: AFP
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Правительство ставит целью снизить в кратчайшие сроки инфляцию в Турции до однозначного показателя, заявил в четверг министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

«Наша политика будет формироваться в рамках цели устойчивого роста экономики Турции, рассматривая в качестве приоритета бюджетную дисциплину, структурные реформы и понижение инфляции до однозначного уровня», — подчеркнул министр.

Албайрак также назвал «неприемлемыми» спекуляции относительно независимости и механизмов принятия решений Центрального банка.

Он уверил, что интерес иностранных инвесторов к рынку Турции будет повышаться.

Албайрак, занимавший ранее пост министра энергетики и природных ресурсов, был назначен министром казначейства и финансов в первом Кабинете министров после перехода на президентскую форму правления.

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