Суд в США обязал J&J выплатить более $4,5 млрд из-за асбеста в тальке

Суд присяжных в США постановил, что компания Johnson & Johnson должна выплатить в общей сложности более 4,5 миллиардов долларов по делу о присутствии асбеста в детской присыпке, что приводило к возникновению раковых заболеваний у пользовавшихся этой продукцией, сообщает газета St. Louis Today.

Суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури удовлетворил требования 22 истцов, в итоге Johnson & Johnson должна будет выплатить 4 миллиарда 140 миллионов долларов за моральный вред. Кроме того, компании придется заплатить 550 миллионов долларов материального ущерба.

Адвокаты Johnson & Johnson отвергли предположения о наличии асбеста в детской присыпке, пишет газета.

Против компании сейчас подано около 9 тысяч подобных исков в связи с содержанием талька в продукции. В основном компанию обвиняют в том, что она не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены. Некоторые иски уже удовлетворены. Один из последних исков был выигран в апреле этого года, когда суд в штате Нью-Джерси обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) и ее поставщика талька выплатить 37 миллионов долларов.

В штате Миссури компанию признавали виновной уже четыре раза и в совокупности обязали выплатить возмещение в размере 307 миллионов долларов. Позднее одно из решений о выплате 72 миллионов долларов было отменено после обжалования. Суд в Калифорнии также обязал компанию выплатить 417 миллионов долларов пострадавшей, однако апелляционный суд позднее отменил это решение. Компания планирует обжаловать и другие постановления не в ее пользу.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО «Джонсон & Джонсон» - включает в себя компании «Джонсон & Джонсон Медикал», «Янссен-Силаг», «Джонсон & Джонсон Консьюмер», «Вистакон». В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.