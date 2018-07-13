Турция и Пакистан подписали контракт на поставку ударных вертолётов ATAK

Турция и Пакистан подписали контракт на поставку 30 ударных вертолётов T129 ATAK турецкого производства.

Турция подписала самый крупный за свою историю контракт на единовременную поставку оборонной продукции.

Как сообщили в Секретариате оборонной промышленности Турции, переговоры о поставках вертолетов вели Компания авиационной и космической промышленности Турции (TUSAŞ) и Министерство оборонной промышленности Пакистана.

В дополнение к контракту TUSAŞ обязалась поставлять запасные части к вертолетам и боеприпасы, а также обучать персонал ВВС Пакистана.

TUSAŞ занимается разработкой и производством вертолетов T129 ATAK, БПЛА ANKA и учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ.

Первый вертолет T129 ATAK был построен в 2014 году.