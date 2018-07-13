Чистка аккаунтов Twitter: Трамп потерял 300 тыс подписчиков, Обама — почти 3 млн

Президент США Дональд Трамп в результате массовой «зачистки» аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама — почти три миллиона, сообщает издание Hill.



Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.



У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч — до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.



В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 до почти 101 миллиона. Экс-президент все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров, уступив Кэти Перри и Джастину Биберу.



Как сообщает агентство Рейтер, 100 топовых пользователей Twitter в среднем потеряли по 2% фолловеров.

Число подписчиков также значительно уменьшилось у твиттер-аккаунтов экс-президента США Барака Обамы и канадского певца Джастина Бибера, певиц Кэтти Перри, Тейлор Свифт и Рианны, отмечает журнал The Hollywood Reporter.

В четверг Twitter начал удалять подозрительные аккаунты, которые могли быть созданы для использования исключительно в качестве фейковых подписчиков. Как уточняет газета The New York Times, многие пользователи Twitter специально увеличивают число своих подписчиков с помощью ботов, чтобы повысить популярность и престиж личных микроблогов, которые можно использовать для расширения влияния в онлайн-пространстве, а также в целях рекламы и продвижения бизнеса. Многие такие автоматически создаваемые аккаунты продаются за деньги, в том числе небольшими фирмами, специально созданными для этих целей. Общее число аккаунтов в сервисе может уменьшиться примерно на 6%, что составляет десятки миллионов подозрительных учетных записей.

По данным New York Times, ситуация с фальшивыми подписчиками в Twitter и их использованием для расширения своего политического и коммерческого влияния в соцсетях привлекла внимание властей некоторых штатов США и ряда законодателей в американском Конгрессе. Они выступили с призывом к Федеральной комиссии по торговле США вмешаться в ситуацию.



Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов. Издание отмечало, что рекламные и маркетинговые фирмы оказывают давление на Twitter, YouTube и другие платформы, чтобы те гарантировали достоверное отражение уровня популярности в интернете.