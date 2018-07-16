Уровень безработицы в Турции сократился до 9,6 процента

Промышленное производство в Турции выросло на %6,2 в апреле

Турецкий экспорт вырос на 5,3 процента в мае

Турецкий экспорт оборонной продукции вырос на 14% за январь-июнь 2018

Уровень безработицы в Турции в апреле составил 9,6 процента, что на 0,9 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает турецкий институт статистики (TurkStat).

Число безработных в Турции в апреле сократилось на 201 тысячу, составив 3,086 миллиона.

Впервые после мая 2016 года уровень безработицы в стране снизился до однозначного показателя.

По сравнению с предыдущим месяцем, безработица сократилась на 0,5 процентных пункта.

Безработица в сферах, не связанных с сельским хозяйством, находилась в апреле, предположительно, на уровне 11,4 процента.

При этом безработица среди граждан в возрасте 15-24 лет сократилась на 2,9 процентных пункта, достигнув показателя 16,9 процента, а для возрастной категории 15-64 лет — на 0,9 пункта, составив 9,8 процента.