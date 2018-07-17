В Берлине прошли переговоры России, Украины и ЕС по транзиту газа

Представители России, Украины и Евросоюза провели во вторник в Берлине трёхстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

В переговорах приняли участие министр энергетики России Александр Новак, замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На встречу также приехали глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Главным вопросом, предопределяющим будущие взаимоотношения между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», продление договора на транзит после 2019 года, является урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам. Ждём решения апелляционной инстанции. Объёмы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались. Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями», — сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер после завершения встречи.

Еврокомиссия хочет сохранения транзита российского газа через Украину в страны ЕС в долгосрочной перспективе. В этом заинтересован и Киев, выступающий в связи с этим резко против строительства «Газпромом» морского газопровода «Северный поток — 2», который снизит востребованность украинской газотранспортной сети как маршрута поставок «голубого топлива» из РФ в Европу.



В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» не предполагает прекращения транзита газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности. В частности, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском суде.



Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.



«Газпром» также называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма, а Миллер в апреле говорил, что транзит газа через Украину после ввода «Северного потока — 2» может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. «Нафтогаз» же хочет более серьезных объемов и опубликовал расчеты, при которых при полной загрузке украинской ГТС транзит для «Газпрома» подешевеет на 20 процентов по сравнению с действующим контрактом.