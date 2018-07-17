На авиасалоне в Великобритании представили прототип первого турецкого истребителя

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Прототип первого турецкого легкого истребителя Hürjet был презентован в рамках авиасалона Farnborough Airshow-2018 в Великобритании.

Помимо Hürjet, на авиасалоне в Лондоне были продемонстрированы новый турецкий вертолёт T625, первый полёт которого намечен на сентябрь нынешнего года, и беспилотник ANKA.

В то же время в рамках Farnborough Airshow-2018 демонстрационный полёт совершили турецкие ударные вертолёты T129 ATAK.

Кроме того, в турецкой экспозиции выставки были представлены баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и Bozdoğan разработки TÜBİTAK SAGE, а также авиационные бомбы MK-81 и MK-82.

Однако, по мнению экспертов, самым большим сюрпризом турецкого оборонпрома на Farnborough Airshow-2018 стал именно Hürjet. Наземный прототип (макет) нового самолёта дал возможность сформировать представление о нём.

Разработчики нанесли на хвостовую часть прототипа Hürjet рисунок орла, который является символом военно-воздушных сил Турции.

Проект создания отечественного истребителя успешно реализуется Компанией авиационной и космической промышленности Турции (TAI) за счёт собственных ресурсов.

Hürjet предназначен для учебно-тренировочных полетов и огневой поддержки. Концепция самолёта готова, и в настоящее время специалисты работают над дизайном истребителя.

Лётные испытания истребителя начнутся на 48-м месяце реализации проекта, а первый тестовый полёт Hürjet запланирован на 2023 год.