На авиасалоне в Великобритании представили прототип первого турецкого истребителя

Прототип первого турецкого легкого истребителя Hürjet был презентован в рамках авиасалона Farnborough Airshow-2018 в Великобритании.
Помимо Hürjet, на авиасалоне в Лондоне были продемонстрированы новый турецкий вертолёт T625, первый полёт которого намечен на сентябрь нынешнего года, и беспилотник ANKA.
В то же время в рамках Farnborough Airshow-2018 демонстрационный полёт совершили турецкие ударные вертолёты T129 ATAK.
Кроме того, в турецкой экспозиции выставки были представлены баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и Bozdoğan разработки TÜBİTAK SAGE, а также авиационные бомбы MK-81 и MK-82.
Однако, по мнению экспертов, самым большим сюрпризом турецкого оборонпрома на Farnborough Airshow-2018 стал именно Hürjet. Наземный прототип (макет) нового самолёта дал возможность сформировать представление о нём.
Разработчики нанесли на хвостовую часть прототипа Hürjet рисунок орла, который является символом военно-воздушных сил Турции.
Проект создания отечественного истребителя успешно реализуется Компанией авиационной и космической промышленности Турции (TAI) за счёт собственных ресурсов.
Hürjet предназначен для учебно-тренировочных полетов и огневой поддержки. Концепция самолёта готова, и в настоящее время специалисты работают над дизайном истребителя.
Лётные испытания истребителя начнутся на 48-м месяце реализации проекта, а первый тестовый полёт Hürjet запланирован на 2023 год.