Промышленное производство Турции выросло на 6,4 процента в мае

Промышленное производство в Турции выросло на %6,2 в апреле

Индекс промышленного производства Турции без учёта внешних факторов в мае вырос на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник Институт статистики Турции (TurkStat).

Промышленное производство имеет крайне важное значение для экономики, поскольку оно рассматривается как предварительный показатель валового внутреннего продукта (ВВП).

Среди основных подиндексов индекс развития высоких технологий достиг самого высокого годового прироста за месяц — 12,2 процента.

Turkstat отметил, что среди всех подсекторов промышленного производства наибольший ежегодный прирост наблюдался в секторе производства и снабжения электроэнергией, газом и паром — до 12 процентов.

Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности вырос на 6,5 процента, в горнодобывающей сфере – на 1,9 процента.

Производство потребительских товаров краткосрочного пользования увеличилось на 8,6 процента, так же как и средства производства и товаров длительного пользования – на 6,1 и 5,8 процента соответственно.