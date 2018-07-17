Турция запустит первый беспилотный истребитель к 2023 году

Оборонная промышленность Турции продолжает стремительно раcти за счёт расширения производства продукции военного назначения, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и вооружённые БПЛА, которые значительно улучшили военно-экономический потенциал страны.

Компания Baykar Makina, являющаяся крупнейшим производителем и поставщиком беспилотников для турецких вооружённых сил и одним из мировых лидеров в области оборонных технологий, ставит в качестве приоритета разработку первых отечественных беспилотных истребителей.

Главный технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар ​​сказал, что период «классического» ведения войн окончен, и именно поэтому компания делает акцент на производстве беспилотных истребителей.

«Мы надеемся, что первый самолёт будет запущен к 2023 году», — сказал он.

Байрактар подчеркнул, что его команда занималась проектом по разработке своих первых мини-беспилотников более 12 лет, и в итоге на мировом рынке была представлена модель Bayraktar TB2, считающаяся одной из лучших в мире.

«С вооружённой версией Bayraktar TB2 Турция стала одной из шести стран в мире, располагающей этими технологиями», — сказал он.

Технический директор Baykar добавил, что за его вооружённым БПЛА последуют беспилотные истребители. Он сказал, что эта система не представляет угрозы для человеческой жизни благодаря своей «беспилотной» природе и низким эксплуатационным расходам. Он также добавил, что в настоящее время разрабатывается БПЛА «Акынджи», широко известный как «летающая рыба».

Байрактар ​​отметил, что «Акынджи» с его взлётной массой 5 тонн, 20-метровым размахом крыльев и турбовинтовой системой будет иметь грузоподъёмность до 1,5 тонн.

«Он сможет носить ракеты класса «воздух-воздух». Он также будет служить платформой, которая устранит необходимость использования пилотируемых истребителей. Как и Bayraktar TB2, «Акынджи» будет иметь самые передовые в мире технологии», — добавил Байрактар.

Компания Baykar Makina производит ударные БПЛА для Вооружённых сил Турции с 2015 года. Разработанный ею ударный беспилотник Bayraktar TB2 активно применялся для ведения борьбы с терроризмом, обеспечивая эффективную надзорную и разведывательную поддержку силам безопасности, выполняющим операции в Сирии.