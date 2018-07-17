Турция и Украина создадут совместное предприятие для производства Ан-188

Украинское госпредприятие «Антонов», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», и Компания авиационной и космической промышленности Турции (TAI) собираются учредить совместное предприятие для разработки, строительства и испытания транспортного самолёта Ан-188, сообщила во вторник пресс-служба «Укроборонпрома».

По данным концерна, военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъёмностью до 50 тонн будет выполнять широкий спектр задач — сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолёты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.





По сообщению «Укроборонпрома», в рамках международного авиакосмического салона Farnborough-2018 (Великобритания) украинская и турецкая стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по проекту Ан-188.

«В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП «Антонов» для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение кабинету министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной, добавили в пресс-службе.

Презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188, состоялась на авиасалоне Eurasia Airshow в турецкой Анталье в конце апреля.

Концерн «Антонов» был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноимённое госпредприятие с киевским КБ Антонова. Наряду с конструкторским бюро в концерн входили лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолётов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия».

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие «Антонов» из авиаконцерна «Антонов» в состав оборонного концерна «Укроборонпром». Позже, в июне того же года, в состав «Укроборонпрома» также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный «Завод 410 гражданской авиации».

В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна «Укроборонпром».