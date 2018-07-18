Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, говорится в обнародованном в среду сообщении ЕК.

Еврокомиссия предоставила компании три месяца на устранение нарушений под угрозой штрафных санкций до 5 процентов от среднего ежедневного оборота материнского холдинга Alphabet.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, ЕК подозревает компанию в создании условий, при которых она использовала Android в качестве средства для закрепления доминирующих положений своей поисковой системы.

«Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика. Она изменила жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идёт о трёх типах ограничений, которые Google наложила на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google», — заявила она, добавив, что размер штрафа показывает серьёзность нарушений европейских правил.

«Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы. Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС», — заявила Вестагер.

ЕК полагает, что Google, в частности, «требовал от производителей предварительно установить приложение поиска Google и приложение браузера (Chrome) в качестве условия для лицензирования App Store от Google (Play Store)». Кроме того, ЕК считает, что компания препятствовала использованию производителями устройств «любой альтернативной версии Android, которая не была одобрена Google».

«Комиссия тщательно оценила аргументы Google о том, что эти ограничения необходимы для предотвращения «фрагментации» системы Android, и пришла к выводу, что они не являются обоснованными. Во-первых, Google мог обеспечить, чтобы устройства Android, использующие приложения и службы Google, соответствовали техническим требованиям Google, не предотвращая появления «форков» Android. Во-вторых, Google не предоставил никаких достоверных доказательств того, что «форки» Android будут затронуты техническими сбоями или не будут поддерживать приложения», — заявила ЕК.

Другие крупные штрафы

В 2004 году Еврокомиссия оштрафовала на 497 млн евро компанию Microsoft, разработчика операционной системы (ОС) Windows за установление монополии в области продаж ОС для персональных компьютеров и за поставки Windows с предустановленным медиаплеером. Microsoft выплатила штраф, но так как её доля на рынке ОС осталась на уровне 95 процентов, в сентябре 2007 году регулятор выписал дополнительный штраф в 280 миллионов евро, а в феврале 2008 году — еще в 899 млн евро (в 2012 году последняя сумма была уменьшена до 860 миллионов евро). Таким образом всего корпорация выплатила 1 миллиард 637 миллионов евро.

В 2009 году ЕК оштрафовала на 1,06 миллиарда евро американскую корпорацию Intel. Европейское антимонопольное ведомство выяснило, что Intel давала взятки производителям компьютеров, чтобы они использовали их процессоры, а не чипсеты конкурента — американской компании AMD. В настоящее время апелляции по этому делу слушаются в суде ЕС.