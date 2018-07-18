Италия заинтересована в строительстве газопровода TAP

Италия остаётся приверженной проекту строительства Трансадриатического газопровода (TAP), сообщил итальянский президент Серджо Маттарелла после переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы подробно говорили о нашем торгово-экономическом партнёрстве, особенно в энергетическом секторе, где ряд важных итальянских компаний получили здесь большую поддержку и завоевали отличную репутацию», — заявил Маттарелла.

Маттарелла добавил, что «в этой области есть общий интерес и общая приверженность по завершению «Южного газового коридора — инфраструктуры, которая является частью более масштабного проекта и способствует повышению энергетической безопасности, укреплению стабильности и регионального сотрудничества от Каспийского моря до Средиземного моря и до Европы». Его заявление приводит президентский Квиринальский дворец.

Трубопровод ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро, входящий в «Южный газовый коридор», предполагается проложить по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направить на юг Италии. А с другой стороны, на турецко-греческой границе, он должен быть соединён с другим газопроводом — Трансанатолийским (TANAP).

«Южный газовый коридор» (ЮГК) протяжённостью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.