Продажи недвижимости иностранцам в Турции выросли на 23%

Продажи недвижимости иностранцам в Турции в первом полугодии 2018 года выросли на 23,1 процента по сравнению с прошлым годом, составив 11.816 объектов. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Институт статистики Турции (TurkStat).

При этом треть продаж пришлась на граждан Ирака, Саудовской Аравии и Ирана.

Только в июне продажи недвижимости иностранцам выросли на 7 процентов по сравнению с прошлым годом — до 2.060 объектов. В июне прошлого года этот показатель составил 1.926 объектов.

В то же время в январе-июне 2017 года иностранцы приобрели в Турции 9.595 объектов недвижимости.

В основном иностранцы предпочитают приобретать недвижимость в Стамбуле. В июне иностранцы приобрели в Стамбуле 764 объекта недвижимости.

Анталья занимает второе место по числу приобретённых иностранцами объектов недвижимости. В июне этот показатель составил 525.

Далее следуют Бурса — 117, Ялова — 74 и Трабзон — 43 объекта недвижимости.

При этом в июне основными покупателями недвижимости в Турции из числа иностранцев стали граждане Ирака. В прошлом месяце они приобрели в Турции 315 объектов недвижимости, что составляет 5 процентов от общего объёма продаж.

В июне 228 объектов недвижимости в Турции были приобретены гражданами Ирана, 169 — России, 139 — Афганистана и 110 — Саудовской Аравии.

В первой половине года больше всего объектов недвижимости в Турции приобрели граждане Ирака (1.987). Далее следуют граждане Саудовской Аравии (1.087), Ирана (944), России (815) и Афганистана (719).