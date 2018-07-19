6 миллионов туристов посетили турецкую Анталью с начала года

Скульптуры из апельсинов украсили город в турецкой Анталье

В январе-мае 2018 Турцию посетили более 11 миллионов туристов

Юго-западная турецкая провинция Анталья приняла рекордный туристический поток с начала этого года.

Провинциальное управление по культуре и туризму Антальи сообщило, что количество туристов, прилетевших в туристическую столицу Турции через аэропорты Антальи и Газипаша-Аланья по состоянию на 17 июля, составило 5.968.513 человек.

Данное число выше показателей 2015-2017 годов, а также на почти 262 тысячи превысило количество отдыхающих, прибывших в считающимся лучшим по туристическим показателям 2014 году.

По сравнению с январём-июлем 2017 года турпоток Антальи вырос на 34 процента.

Глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык выразил уверенность, что к концу года Анталью посетят 14 миллионов человек. Нынешний рекорд (12 миллионов) принадлежит 2014 году.

Айык добавил, что в общем по Турции в этом году ожидаются более 40 миллионов гостей.