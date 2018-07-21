Пассажиропоток в аэропортах Стамбула вырос на 12 процентов

Пассажиропоток в стамбульских аэропортах Ататюрка и Сабихи Гекчен в первом полугодии 2018 года составил 48,818 миллиона, что на 5,501 миллиона человек, или 12 процентов, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

Пассажиропоток в международном аэропорту Ататюрка за указанный период составил 32,558 миллиона (9,448 миллиона — на внутренних рейсах, 23,1 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в международном аэропорту Сабихи Гекчен за указанный период составил 16,26 миллиона (11,004 миллиона — на внутренних рейсах, 5,255 миллиона — на международных).

В январе-июне из международного аэропорта Ататюрка выполнено 221.497 рейсов (64.112 внутренних и 157.385 международных). Из международного аэропорта Сабихи Гекчен выполнено 107.523 рейса (69.065 внутренних и 38.458 международных).

Суммарное число рейсов, выполненных из двух аэропортов Стамбула за указанный период, составило 329.020, что на 20.434 больше, чем в прошлом году.