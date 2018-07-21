Burberry уничтожила продукцию на $36 млн, чтобы она не попала на черные рынки

Британская компания-производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry за прошедший год уничтожила свою нераспроданную продукцию на сумму более 28 миллионов фунтов стерлингов (более 36 миллионов долларов), чтобы товары не попали на черные рынки, сообщает издание Times.



Как отмечает издание, сумма равняется стоимости более 20 тысяч знаменитых тренчей марки. Стоимость отходов компании увеличилась за два года на 50%, а за последние пять лет компания уничтожила продукции более чем на 90 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов долларов).



Burberry признает, что сжигает всю остающуюся продукцию, но использует для этого специальные установки для сжигания, которые могут использовать выделяющуюся энергию.



Times отмечает, что акционеры компании недовольны происходящим. «На ежегодном собрании компании на прошлой неделе один из них спросил, почему нераспроданные вещи не были предложены частным инвесторам компании», — отмечает газета.



По словам инсайдеров, бренды класса люкс уничтожают остающуюся продукцию, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и ценности торговой марки. «Дизайнерские марки не хотят, чтобы их продукцию носили «не те люди» после того, как она бы появлялась на черных рынках по сниженным ценам», — пишет газета.



Burberry отмечает, что очень серьезно относится к проблеме отходов, и также заявила, что практика уничтожения продукции является общепринятой в сфере розничной торговли. Такое положение вещей не устраивает защитников окружающей среды, отмечает газета.



По информации газеты, в прошлом году стало известно, что розничная сеть по торговле одеждой H&M отправила более 15 тонн списанной продукции на электростанцию в шведском городе Вестерос, где ее сжигали вместо угля. Компания заявила, что сжигала только «небезопасные вещи», например, покрытые плесенью. Тем не менее, активисты все равно обрушились с критикой на ритейлера.



Также, отмечает издание, некоторые бренды, например Temperley London, отправляют нераспроданную продукцию на благотворительность.