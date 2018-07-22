Встреча G20 в Аргентине была плодотворной и успешной — Албайрак

Турция примет меры по снижению инфляции до однозначного показателя – министр казначейства и финансов Албайрак

Министр казначейства и финансов Берат Албайрак назвал весьма плодотворной и успешной встречу министров финансов и глав центральных банков стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине.

«Глобальный рынок переживает весьма непростой период. Встреча в Буэнос-Айресе была особо важна и для Турции, которая, сменив форму государственного правления, вступила в новый этап своего развития», — сказал министр в беседе с Анадолу.

Министр сообщил, что в рамках саммита провёл ряд двусторонних встреч с коллегами из США, Китая, Германии, Франции, Бразилии, Южной Кореи, Индонезии и представителями ЕС. «Благодаря экономической политике последних 15 лет, Турция превратилась в динамично развивающуюся страну. Анкара успешно реализует пакет экономических реформ и придерживается финансово-бюджетной дисциплины», — сказал Албайрак.

По его словам, Анкара разработала новый пятилетний план экономического развития, базирующийся на принципах противодействия росту инфляции и стабилизации цен.

Албайрак подчеркнул, что Анкара считает важным проведение всех внешнеторговых операций на основе взаимовыгодности.

«За 15 лет объем инвестиций в инфраструктурные проекты в Турции превысил 400 миллиардов долларов. И это только сферы транспорта, энергетики и телекоммуникаций. Речь идёт не только о проектах, касающихся Турции, но и успешных совместных проектах. Инициативы Анкары получили всеобщее признание и одобрение», — подчеркнул министр.