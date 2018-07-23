Албайрак обсудил экономику Турции с ведущими экономистами и колумнистами

Встреча G20 в Аргентине была плодотворной и успешной — Албайрак

Министр казначейства и финансов Берат Албайрак провёл встречу с некоторыми экономистами, банкирами и колумнистами, чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию в Турции.

«Сегодня мы провели плодотворную консультационную встречу с нашими учёными и экономистами по необходимой политике в сфере экономики», — сказал министр, добавив, что это не последняя подобная встреча.

На встрече, которая длилась более двух часов, присутствовали колумнисты Керем Алкин и Шереф Огуз, а также профессор Эрхан Асланоглу.

Ранее после встречи министров финансов и глав центральных банков стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине Албайрак заявил, что Анкара разработала новый пятилетний план экономического развития, базирующийся на принципах противодействия росту инфляции и стабилизации цен.