Азербайджан и Турция увечили количество пассажирских авиарейсов почти в 3 раза

Прямые авиарейсы между Измиром и Киевом начнутся в июле

Азербайджан и Турция втрое увеличивают количество пассажирских авиарейсов между городами двух стран. Об этом сообщило в среду Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

«На состоявшейся в Баку встрече делегаций Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Генерального директората гражданской авиации Турции принято решение об увеличении количества пассажирских рейсов между городами двух стран примерно в три раза — с 45 до 127 в неделю», — говорится в сообщении.

При этом право осуществлять полеты распространяется на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

На встрече также были рассмотрены вопросы либерализации воздушного сообщения между двумя странами, отмечается в информации. Стороны договорились начать обсуждение нового проекта соглашения о воздушном сообщении, которое должно заменить действующее межправительственное соглашение о воздушном транспорте от 2 мая 1992 года.