В Таджикистане зафиксированы самые низкие зарплаты в СНГ

Самый низкий уровень заработной платы среди стран СНГ зафиксирован в Таджикистане и Кыргызстане. Об этом говорится в докладе Исследовательского института социальной политики НИУ Высшей школы экономики России, сообщает EADaily.

В 2017 году реальный уровень зарплаты в Таджикистане составил 137 долларов США, в Кыргызстане – 216,3 доллара. Это самые низкие показатели среди стран СНГ и стран бывшего постсоветского пространства.

Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в России – 670,9 доллара. На втором месте Казахстан – 459,1, Беларусь – 421,9, Азербайджан – 306,7, Молдова – 308,4, а в соседней с СНГ Украине – 272,9 доллара.

Рейтинг составлен с учётом курса доллара в указанных странах на конец 2017 года. В основу анализа легли данные национальных статистических служб, статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статкомитета СНГ, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).