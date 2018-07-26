Украинцы купили четверть всей проданной иностранцам недвижимости в Польше

В 2017-м году украинцы скупили больше всего жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранными инвесторами, сообщает польское издание Dziennik.

В прошлом году украинцы купили недвижимость общей площадью в 70 тысяч квадратных метров, что на 16 процентов больше, чем годом ранее, заняв первую позицию среди иностранцев, покупающих жильё в Польше, уже третий год подряд.

Таким образом, граждане Украины купили 27 процентов жилплощади, приобретённой иностранными гражданами в стране, что на три процента больше, чем годом ранее.

За украинцами в рейтинге следуют граждане Германии — 38 тысяч квадратных метров, Великобритании — 13,7 тысячи, Беларуси — 13,4 тысячи и Франции — 11,8 тысячи.

Самыми популярными городами для покупателей стали Варшава, Краков и Вроцлав.