В Турции готовят к производству бронетранспортера Yörük

Турецкая оборонная компания Nurol Makina готовит к серийному производству новый легкий бронетранспортер Yörük 4x4.

Первая бронемашина в базовой комплектации уже сошла с конвейера предприятия Nurol Makina.

Комплектация БТР будет меняться в зависимости от требований заказчиков. Уже подготовлены несколько модификаций Yörük 4x4 для поставок в Катар.

При разработке БТР Yörük компания Nurol Makina основывалась на опыте создания бронеавтомобиля Ejder Yalçın 4x4, успешно зарекомендовавшего себя в 10 странах мира.

Испытания Yörük 4x4 продолжатся не только в Турции, но и в Катаре.

Турецкий БТР выделяется в своём классе тактико-техническими характеристиками (мобильность, уровень защиты и полезная грузоподъемность).

Также бронетранспортером можно управлять на расстоянии посредством дистанционного управления.