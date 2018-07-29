Турецкие пилоты показали высший пилотаж в Румынии

Пилотажная группа «Турецкие звезды» продемонстрировала своё мастерство в небе над Бухарестом.

«Турецкие звезды» приняли участие в авиашоу BIAS-2018 (Bucharest International Air Show), приуроченном к 100-летней годовщине «Великого объединения» Румынии.





За фигурами высшего пилотажа «Турецких звезд», выступивших в небе над Бухарестом впервые за три года, наблюдали тысячи граждан Румынии.

По окончании шоу турецкие пилоты приветствовали зрителей с румынскими флагами в руках, что также вызвало восторг местных жителей.





За выступлением пилотажной группы наблюдали посол Турции в Бухаресте Осман Корай Эрташ и проживающие в Румынии турки.

«Турецкие звезды» — не просто пилотажная группа, но и действующая боевая эскадрилья турецких ВВС. Создана седьмого ноября 1992 года. Восьмеркой пилотажная группа начала летать с 30 марта 2004 года.



