ММК по-прежнему откладывает возобновление проекта в Турции из-за торговых войн

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по-прежнему откладывает возобновление горячекатаного производства на своем заводе в Турции из-за неопределенности, которую создают мировые торговые войны, сказал Reuters директор ММК по экономике Андрей Еремин.



Промышленный комплекс в Турции MMK Metalurji был построен в период с 2007 по 2010 год. По итогам 2017 года объем реализации товарной продукции предприятия ММК Metalurji вырос по отношению к предыдущему году на 8,4 процента и составил 925 тысяч тонн. Агентство при этом напоминает, что производство горячекатаной стали на заводе было приостановлено в 2012 году на фоне снижения мировых цен на сталь, но должно было возобновиться этим летом по мере восстановления рынка.



По словам Еремина, предполагалось, что возобновление этого производства на заводе в Турции обеспечит дополнительный доход в размере от 90 до 100 миллионов долларов США, однако внезапное усиление барьеров в мировой торговле заставило компанию отложить проект.

«Мы полностью восстановили оборудование на заводе до рабочего состояния, определили все контракты на поставку энергии и сырья. К сожалению, мы приняли это решение до того, как США ввели пошлины в отношении металлургической продукции. Мы не знали, что это произойдет», — сказал Еремин.



В мае он уже сообщал об отсрочке запуска этого производства до прояснения экономической ситуации. Тогда Еремин сказал, что решение о запуске было принято «в конце февраля — начале марта», однако после этого ситуация изменилась. В частности, США ввели пошлины на ввозимую сталь, Европа начала антидемпинговое расследование в качестве защитной меры, а Турция также рассматривает возможность введения заградительных пошлин.



Теперь ММК планирует решить судьбу горячекатаного производства в Турции в ноябре.

«Мы надеемся, что к этому моменту трансформация на мировых рынках закончится, и появится ясность», — добавил представитель ММК сегодня.



Кроме того, в целом в России, по словам Еремина, в прошлом году спрос на стальную продукцию вырос примерно на 6,5 процента, при этом ММК понизил свой прогноз по этому показателю после предложения правительства повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов с 18.

«Мы считаем, что это может замедлить темпы роста спроса на сталь в России», — пояснил представитель компании.

«В этом году темп замедлился, и мы оцениваем его примерно на уровне 2%, хотя недавно мы ожидали рост на 4 процента», — уточнил Еремин.