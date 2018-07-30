Турпоток в Анталью с начала года вырос почти на треть

С начала года число туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, выросло на 32 процента по сравнению с 2017 годом — до 6,85 миллиона.

По данным Министерства культуры и туризма, через международный аэропорт Антальи в регион прибыли 6,67 миллиона, а через международный аэропорт Газипаша — 181.021 турист.

В Анталью в июле воздушным транспортом прибыли 2,1 миллиона туристов. При этом 60.141 турист прибыл в туристическую столицу Турции через аэропорт Газипаша, 2,04 миллиона — через аэропорт Антальи.

В июле число зарубежных туристов, посетивших Анталью, выросло на 21 процент по сравнению с июлем прошлого года.