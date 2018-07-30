Число посетивших Памуккале туристов увеличилось на 46%

Турпоток в Анталью с начала года вырос почти на треть

Число посетивших Памуккале туристов в первом полугодии 2018 года выросло на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Денизли Хасан Карахан.

Карахан отметил, что Памуккале является важным туристическим объектом мирового уровня.

По его словам, в прошлом античный город Иераполь, включенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, был центром торговли, а в наши дни благодаря природным и историческим памятникам превратился в туристический центр региона.

«Памуккале в 2015 году посетили 1,7 миллиона туристов, в 2016 году — 974 тысячи, в 2017 году — 1,5 миллиона. В первом полугодии 2017 года Памуккале посетили 535 тысяч туристов, а в первом полугодии нынешнего года — 780 тысяч. Античный город Лаодикея с начала года посетили 22 тысячи туристов», — сказал Карахан.