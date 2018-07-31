Внешнеторговый дефицит Турции в июне упал на 9,1%

Турпоток в Анталью с начала года вырос почти на треть

Дефицит внешней торговли Турции в июне 2018 года упал на 9,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Институт статистики Турции (TuskStat).

Внешнеторговый дефицит в июне составил 5,5 миллиарда долларов США, заявил TuskStat.

Объём турецкого экспорта в июне снизился на 1,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2017 года и составил 12,95 миллиарда долларов.

Импорт в указанный период упал на 3,8 процента, достигнув 18,45 миллиарда долларов.

В первой половине 2018 года экспорт Турции вырос на 6,3 процента, составив 82 миллиарда долларов, в то время как импорт увеличился на 13,5 процента до 123 миллиардов долларов.

Дефицит внешней торговли в первом полугодии достиг 40 миллиардов долларов, увеличившись на 31,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.