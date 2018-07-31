Доходы Турции от туризма увеличились на 30%

Доходы Турции от туризма во втором квартале 2018 года выросли на 30,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом во вторник сообщил Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, доходы увеличились до 7,045 миллиарда долларов США в период с апреля по июнь.

Средние траты одного туриста в данный период составили 636 долларов. В то время как каждый иностранный турист потратил в среднем 602 доллара, каждый проживающий заграницей гражданин Турции — 885 долларов.

Количество туристов, посетивших Турцию во второй четверти 2018 года, выросло на 24,9 процента и составило 11.067.987 человек.