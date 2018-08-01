В Грузии стартуют многонациональные учения НАТО «Достойный партнер»

Многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018» стартуют в Грузии 1 августа и продляться до 15 числа, сообщает министерство обороны страны.



В текущем году в многонациональных военных учениях примут участие более чем 3 тысячи военнослужащих из 13 стран, среди них военные из Грузии, США, Германии, Великобритании, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.



«Цель учений — улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран. К тому же, маневры направлены на обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе», — сказано в заявлении министерства.



К участию в маневрах будут привлечены 450 единиц военной техники, часть из них доставлены на базу «Вазиани» близ Тбилиси, где проходят учения, морским путём. В учениях так же подключена авиация США и немецкая бронетехника. Американские корабли уже доставили личный состав и военную технику вооруженных сил США в грузинский порт «Поти» из румынской Констанцы, а другая часть прибыла в Тбилисский международный аэропорт. Среди военной техники бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и пять танков «Абрамс» (M1A2). К тому же, в текущем году в учениях задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache («Апач») и UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»).



Учения «Достойный партнер» в Грузии проводятся уже в четвертый раз.