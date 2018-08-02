Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $1 триоллион

Корпорация Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила уровень в 1 триллион долларов США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск акции Apple на американской бирже NASDAQ дорожали на 1,85% - до 205,22 доллара за акцию. Исходя из этих котировок стоимость всей компании превысила 1 триллион долларов.

Во вторник после закрытия бирж Apple опубликовала свою финансовую отчетность. Рост чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль составила 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17% - до 53,3 миллиарда долларов.

Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в 870 млрд долларов, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией 850 млрд долларов.