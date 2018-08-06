Глава корпорации Pepsi Индра Нуйи уйдёт в отставку

Глава корпорации PepsiCo Индра Нуйи уйдет в отставку с 3 октября после 12-летнего периода руководства компанией, сообщила PepsiCo.



При этом Нуйи сохранит за собой пост председателя совета директоров до начала 2019 года для обеспечения плавной смены руководства.



На посту главного исполнительного директора PepsiCo Нуйи сменит президент компании Рамон Лагуарта. Ранее он возглавлял подразделение PepsiCo в Европе и Центральной Африке.



Нуйи стала первой женщиной на посту главного исполнительного директора PepsiCo. Она возглавляет компанию с 2007 года, всего Нуйи посвятила компании 24 года.



PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay"s, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию «Вимм-Билль-Данн».