В Астане обсудили туристический проект «Современный Шелковый путь»

В Астане прошло 13-е заседание рабочей группы по туризму с участием четырёх представителей Совета Сотрудничества тюркоязычных государств — Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан.

Участники заседания обсудили программу создания единого продукта «Современный Шелковый путь» и его продвижения на международном туристском рынке, провели презентацию программы с учетом стоимости международных авиаперевозок.

В рамках проекта в Каспийском море может появиться круизное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном.

На сайте «Современного Шелкового пути» уже разместили информацию о нескольких достопримечательностей четырёх стран, включая караван-сарай в Шеки, Азербайджан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи в Казахстане, древний караван-сарай Таш-Рабат в Кыргызстане и Гранд-базар (Капалычарши) в Стамбуле.

Заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман сообщил, что создание веб-сайта «Современный Шелковый путь» на турецком языке поспособствует привлечению туристов из 80-миллионной Турции.

По его словам, на сегодняшний день в Турции проводится интенсивная рекламная кампания турпакета.

Сайт продукта действует также на английском языке, а вскоре будут задействованы французская и испанская версии страницы, отметил Коджаман.