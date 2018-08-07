Поездки по «Современному Шелковому пути» начнутся в сентябре

В Астане прошло 13-е заседание рабочей группы по туризму Совета Сотрудничества тюркоязычных государств — Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Участники заседания обсудили программу создания единого продукта «Современный Шелковый путь» и его продвижения на международном рынке, развитие отношений в сфере туризма стран-членов Тюркского совета, Узбекистана, Туркменистана и Китая, упрощение визового режима между тюркоязычными странами и укрепление отношений со Всемирной туристской организацией ООН.

Как сообщил во вторник заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер Коджаман, билеты на турпакеты «Современный Шелковый путь» уже поступили в продажу.

Первый тур пройдет в Кыргызстане 31 августа-6 сентября в рамках Всемирных игр кочевников.

В рамках проекта в Каспийском море может появиться круизное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном.

На сайте «Современного Шелкового пути» уже разместили информацию о нескольких достопримечательностей четырёх стран, включая караван-сарай в Шеки, Азербайджан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи в Казахстане, древний караван-сарай Таш-Рабат в Кыргызстане и Гранд-базар (Капалычарши) в Стамбуле.

Заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман сообщил, что создание веб-сайта «Современный Шелковый путь» на турецком языке поспособствует привлечению туристов из 80-миллионной Турции.

По его словам, на сегодняшний день в Турции проводится интенсивная рекламная кампания турпакета.

Сайт продукта действует также на английском языке, а вскоре будут задействованы французская и испанская версии страницы, отметил Коджаман.