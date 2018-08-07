«Убийца дронов»: в Турции разработали новую систему обороны

Турция запустит первый беспилотный истребитель к 2023 году

Система Kapan (Drone Killer), созданная совместными усилиями сразу нескольких турецких компаний, стала последней отечественной разработкой в области борьбы с дронами.

Kapan снабжена высокоэффективным радаром, который выявляет и отслеживает полет дрона.

В ходе испытаний система показала высокую степень эффективности даже при выполнении самых сложных задач. Дрон нейтрализуется лазерным или сигнальным микшером.

Система Kapan, способна обнаружить и отслеживать на расстоянии 1,5 километров радиоуправляемый дрон нового поколения DJI Phantom 4 и на расстоянии 2,5 километров более мощный дрон Hexacopter.

Небольшие беспилотные летательные аппараты сегодня используются не только в военных и гражданских целях, но и становятся опасным оружием в руках преступников.

Поэтому весьма закономерно, что вопрос обнаружения беспилотников и противодействия им превратился в одну из важных целей оборонной сферы каждой страны, в том числе и Турции.

Оборонные предприятия ставят задачей не только улучшение технических характеристик БПЛА, но и создание систем борьбы с ними.

О том, сколь актуальная угроза БПЛА говорят недавние события в Каракасе, где была совершена попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Дрон, начиненный взрывчаткой, пытался атаковать трибуну, где находился президент, но был вовремя уничтожен.

Широкое применение дроны получили и на Ближнем Востоке. В первую очередь это связано с низкой себестоимостью этого вида оружия, а также с его возможностями и легкостью применения БПЛА. Все чаще дроны стали использовать и в целях шпионажа.

Принимая во внимания все потенциальные угрозы, связанные с применением дронов, компании оборонной промышленности Турции также усиленно работают над созданием систем, противодействующим «вражеским» дронам.