Китай одновременно с США введёт пошлины на американские товары на $16 миллиардов

Китай 23 августа одновременно с США введёт пошлины на второй список товаров на 16 миллиардов долларов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.



«США приняли решение 23 августа ввести 25%-е пошлины на китайский экспорт объёмом в 16 миллиардов долларов, Вашингтон вновь поставил свои внутренние законы выше норм международного права, это совершенно необоснованные действия», — говорится в заявлении министерства.



Подчёркивается, что «Китай для защиты своих законных прав и интересов, а также ради защиты многосторонней торговой системы вынужден будет предпринять соответствующие контрмеры и ввести 25% пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов одновременно с американской стороной».



Как уточняется в заявлении ведомства, новые пошлины вступят в силу 23 августа в 12.01 по местному времени.



Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов должна была вступить в силу 6 июля.



Сообщалось, что в первом списке сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция. Однако судя по опубликованному в среду на сайте минфина документу, второй список включает в себя 333 позиции.

Во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера огласил список из 279 наименований китайской продукции на сумму 16 миллиардов долларов, на которые с 23 августа вводятся пошлины в размере 25 процентов. В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму «в синхронном порядке».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем. 15 июня этого года лидер объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25 процентов на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для введения тарифов в размере 10 процентов, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.