Турция вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров России

Товарооборот между Турцией и Россией в январе-мае вырос на 46,2%

Турция вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров России в первой половине 2018 года, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы об экспорте и импорте РФ.

В соответствии с отчётом, товарооборот между Турцией и Россией увеличился на 37 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года, достигнув 13,3 миллиарда долларов США.

После снятия торговых барьеров между двумя государствами турецкий импорт в Россию вырос на 47 процентов, в то время как экспорт России в Турцию — на 36 процентов.

На первом месте по торговым оборотам с Россией по итогам первых шести месяцев 2018 года остался Китай, за ним следуют Германия и Нидерланды. Товарооборот между странами составил 50 миллиардов, 29,2 миллиарда и 22,8 миллиарда долларов США соответственно.

Товарооборот с США вырос на 11 процентов, достигнув 11,8 миллиардов долларов, что позволило Америке занять седьмое место.

После кризиса со сбитым российским самолётом в ноябре 2015 года политические и деловые связи между Турцией и Россией сильно пострадали в результате наложенных Москвой ограничений, включая запрет на экспорт определённых продуктов сельского хозяйства, отмену безвизовых поездок для граждан Турции и ограничения в отношении турецких бизнесменов в стране.

В мае 2017 года Турция и Россия подписали совместную декларацию о устранении всех торговых ограничений между двумя странами, полностью восстановив экономические отношения.