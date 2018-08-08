180.000 туристов из Турции посетили Россию в 2017 году

Турпоток из Турции в Россию за 2017 год составил 180 тысяч человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, когда число туристов достигало 120 тысяч человек, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.



Выступая на пресс-конференции, посвящённой III фестивалю Турции в Москве, он напомнил, что в период за 2010-2013 годы поток из Турции в Россию увеличился с 197 до 385 тысяч человек, что вывело Турцию на 4 место среди стран по въезду в Россию иностранных граждан.

«В течение 2018 года вместо прошлогодних 180 тысяч, я думаю, что даже с визовым режимом число прибытий из Турции увеличится и превысит 200 тысяч туристов», — сказал он.

По его словам, турецкие туристы охотно едут в РФ: с 2010 по 2013 год поток туристов из этой страны возрос с почти 200 до 385 тысяч человек, благодаря чему Турция стала четвертой по числу туристов, посещающих Россию.



«Потом произошло определенное обострение политических отношений. Турпоток упал в 2016 году до 120 тысяч, Турция переместилась на 12 место. В 2017 году въездной поток из Турции вырос в 1,5 раза до 180 тысяч человек и поднялась на 11 место», — сказал Шпилько.



«Мы видим уверенный и хороший спрос на поездки из Турции в Россию. Турецкие туристы являются очень качественными туристами. Они селятся в хороших отелях и приезжают целыми семьями даже на выходные дни, благодаря хорошим ценам на перелеты», — продолжил президент РСТ.



Он считает, что одной из важнейших проблем, сдерживающих рост выездного туристического потока из Турции — это проблема виз.



Он добавил, что в перспективе отмена визового режима будет способствовать тому, чтобы Турция вернулась на позицию одной из пяти стран, которые отправляют в Россию большее количество туристов.

«Раньше турпоток из Турции рос благодаря тому, что между нашими странами действовал безвизовый режим. Теперь же такой режим действует в одностороннем порядке и касается только граждан России, въезжающих в Турцию. Нашей российской туриндустрии очень не хватает безвизового режима для турецких граждан», — пояснил Шпилько.

Ранее Анкара не раз заявляла о том, что безвизовый режим между двумя странами значительно увеличит поток туристов.