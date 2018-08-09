Верховный суд России снова отклонил жалобу Telegram на требования ФСБ

Апелляционная коллегия Верховного суда России в четверг оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram, по мнению которых, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, «угрожает безопасности граждан».



С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы «в конечном итоге обеспечивать безопасность». Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получила отказ.



После решения апелляционной инстанции, решение ВС РФ официально вступило в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.